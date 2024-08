14enne violentata da un 24enne Il giovane l’ha adescata davanti all’oratorio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nei giorni scorsi, in un comune dei Castelli Romani, alle porte di Roma, si è verificato un grave episodio di violenza sessuale su minore. Un uomo di 24 anni ha adescato una ragazzina di 14 anni presso l’oratorio del paese, invitandola con la scusa di offrirle qualcosa da bere in un bar vicino. Dopo essere usciti dal bar e mentre si trovavano sulla strada del ritorno, l’uomo ha abusato della.Leggi anche: Liguria, abusi sessuali in cambio di vestiti e ricariche: in manette padre Andrea Melis La ragazzina, compresa la pericolosità della situazione, è riuscita a scappare e a raccontare tutto alla madre, che ha subito sporto denuncia. Secondo quanto raccontato dalla madre, il ventiquattrenne ha raggiunto l’adolescente in oratorio,invitata ad uscire e ad andare in un bar poco distante, per offrirle da bere.