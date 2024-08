Zelensky | arrivati F-16 ma non bastano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 16.45 Il presidente ucraino ha confermato di aver ricevuto il primo gruppo dei tanto attesi F-16 dagli alleati della Nato. Il leader ucraino non ha precisato quanti ne siano, ma ha parlato di "un numero insufficiente". A maggio scorso in un'intervista aveva detto di aver bisogno di 120-130caccia per avere la parità con l'aviazione russa. Secondo l'Economist, dei 79 caccia promessi, da fine luglio sono in Ucraina 10 aerei, che dovrebbero diventare 20 entro fine anno. Il resto dovrebbe arrivare entro il 2025.