Volley femminile gli USA annullano set-point alla Francia e vincono alle Olimpiadi Attesa per Serbia-Cina

(Di domenica 4 agosto 2024) Gli USA hanno sconfitto laper 3-0 (29-27; 29-27; 25-20) nel torneo didi Parigi 2024. Le americane sono riuscite ad avere la meglio sulle padrone di casa e hanno così infilato il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto al tie-break contro lae si portano in testaclassifica della Pool A con due affermazioni e sei punti, indello scontro diretto tra(2 vittorie, 5 punti) e(1 sigillo, 4 punti) che determinerà le posizioni finali in classifica e che risulterà decisivo nella classifica combinata, la quale verrà impiegata per stilare il tabellone della fase a eliminazione diretta.