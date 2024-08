VIDEO Errani Paolini-Andreeva Shnaider 2-1 | la sintesi dell’oro olimpico in doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Un sogno diventato realtà! Jasminee Sarasono le campionesse olimpiche delmisti a Parigi 2024: battute le russe Dianae Mirraavanti al pubblico del Philippe Chartrier, portando il tennis italiano ad un punto mai toccato in vita. Per Jasmine è la sublimazione di un anno meraviglioso, in cui ha ottenuto in singolare le finali del Roland Garros e di Wimbledon ma continuando a ottenere risultati di spicco proprio con Sara in. E per la bolognese è invece il completamento del Career Grand Slam nella specialità, dopo i cinque Major conquistati tra il 2012 ed il 2014 con Roberta Vinci. Riviviamo insieme gli highlights della finale di oggi vinta da Sarae Jasmine, con le due azzurre che si sono messe al collo un oro che le ascrive definitivamente nella storia del tennis italiano.