Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 09:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 09.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO, AL MOMENTO SITUAZIONE SCORREVOLE SU TUTTA LA RETE ANDIAMO A Roma IN CARREGGIATA INTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE ABBIAMO 2 INCIDENTI CHE CREANO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA E TRA LA VIA DEL MARE E LA Roma FIUMICINO IN PROVINCIA DI Roma QUESTA MATTINA È IN CORSO LA GARA PODISTICA LA SPEATA SULLA STRADA CHE DA SUBIACO PORTA A MONTE LIVATA. STRADA CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI DI MARCIA FINO ALLE ORE 11 SPOSTIAMOCI A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 08:30 - DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. LA STRADA SARÀ CHIUSA DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO RIAPERTO IL TRATTO DELL’A24 ROMA TERAMO IN COMPLANARE VERSO ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 07. LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA. I TRENI LIMITANO A CIAMPINO. LA STRADA SARÀ CHIUSA DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. SINO AL 31 AGOSTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO LUNGO LA LINEA FL4 NEI TRATTI CIAMPINO-VELLETRI, CIAMPINO-ALBANO E CIAMPINO-FRASCATI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 19:30 - CHIUDIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI RIMANE ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA VALMONTONE E ANAGNI CON IL TRAFFICO CHE DEFLUISCE SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA PERMANGONO 7 KM DI CODA SI CONSIGLIA PERCOSO ALTARNATIVO PER CHI è DIRETTO VERSO NAPOLI CON USCITA A VALMONTONE, E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AL CASELLO DI ANAGNI. VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2024 ORE 19. romadailynews
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