Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 09.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO, AL MOMENTO SITUAZIONE SCORREVOLE SU TUTTA LA RETE ANDIAMO AIN CARREGGIATA INTERNA AL GRANDE RACCORDO ANULARE ABBIAMO 2 INCIDENTI CHE CREANO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA E TRA LA VIA DEL MARE E LAFIUMICINO IN PROVINCIA DIQUESTA MATTINA È IN CORSO LA GARA PODISTICA LA SPEATA SULLA STRADA CHE DA SUBIACO PORTA A MONTE LIVATA. STRADA CHIUSA AL TRANSITO NEI DUE SENSI DI MARCIA FINO ALLE ORE 11 SPOSTIAMOCI A RIETI PER LA 57ISAMA COPPA CAROTTI, GARA CRONO IN SALITA.