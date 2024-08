Tennis | Bucsa e Sorribes Tormo vincono il bronzo alle Olimpiadi su Noskova e Muchova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Cristinae Sarasono le prime giocatrici ad avere la certezza di quale medaglia indosseranno sul podio delledi Parigi 2024 per il doppio femminile. Le spagnoleilsconfiggendo nell’apposita finale, per 6-2 6-2, la coppia ceca composta da Lindae Karolina. La partenza diè di quelle con l’acceleratore decisamente pigiato, soprattutto per merito della prima che diverse volte riesce a metterci la racchetta d’intelligenza.non riescono a trovare nessuna quadra fino allo 0-2 15-40 e servizio della seconda, poi capiscono che giocare supuò essere un affare ed evitano i due break di svantaggio. Il problema, per le ceche, è che un po’ la loro discontinuità e un po’ il continuo essere ad alto livello difa sì che le iberiche portino a casa il set d’apertura per 6-2.