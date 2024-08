Strade di sangue Scontro tra moto Muore a 46 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) ANFO (Brescia)frontale tra dueieri mattina in Valle Sabba, intorno alle 12.30 in località Casali nel Comune di Anfo. Afro Bertoncelli (nella foto), 46di Antegnate in provincia di Bergamo, è morto sbalzato dallasulla quale stava viaggiando diretto probabilmente verso il Trentino. Sono stati coinvolti anche un trentatreenne bresciano, rimasto ferito gravemente ed elitrasportato in codice rosso al Papa Giovdi Bergamo e un venticinquenne, ferito lievemente, portato in ospedale a Brescia. Il numero unico delle emergenze sul posto ha mandato un’ambulanza e due elicotteri: quello del 118 di Brescia e quello del 118 di Bergamo, serviti a trasportare i due feriti. Per Afro Bertoncelli, purtroppo è stato solamente possibile constatare il decesso.