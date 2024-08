Politica musica e cucina con ’Festissima’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) E’ cominciata ieri a Portomaggiore, la più grande festa del Partito democratico in provincia di Ferrara, ospitata nel Centro dell’Olmo, di fianco alla Coop, fino a domenica 18 agosto. Quindici giorni consecutivi del trionfo del nazional popolare: un grande ristorante climatizzato in grado di mettere a tavola centinaia di persone, non per nulla ospita anche manifestazione non collegate al principale partito della sinistra. Il personale diè di prim’ordine, in grado di preparare piatti della tradizione a base di pesce o carne, con servizio ai tavoli tra gli altri del sindaco Dario Bernardi. Inoltre piadineria, bar, gelateria, tombola continua,e ballo liscio tutte le ser,e con il 7 agosto il concerto di Mauro Ferrara, la voce di Romagna, cantante solista dell’orchestra Casadei, reduce dall’esperienza a Sanremo.