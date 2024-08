Parigi 2024 Marcell Jacobs vola in finale con il tempo di 9 92 In pista alle 2150 per la gloria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto– Einnei 100 metriOlimpiadi di, in un’atletica che sogna ancora grandi successi, a tre anni da Tokyo 2020. L’Azzurro ha fatto ildi 9,92 in semi, eguagliando il primato stagionale, con vento nullo. Tornerà inore 21.50. Il crono realizzato sulladello Stade de France è il migliordell’anno per. Nella sua carriera di velocista, è andato più veloce ai Giochi di Tokyo: fece 9.80 in, dopo il 9.84 della semi. Nella terza semicorsa, il giamaicano Kishane Thompson ha fatto 9”80, seguito poi dallo statunitense Fred Kerley (9”84) e dal sudafricano Benjamin Richardson (9”95). Il crono di quest’ultimo ha permesso all’Azzurro di qualificarsi.