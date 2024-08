Pagelle Italia-Turchia 3-0 volley femminile | segnali da Caterina Bosetti Egonu domina la sfida con Vargas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)3-0Alessia Orro, 8: dà la sensazione di aver acquisito una nuova maturità. Gioca con una naturalezza che raramente aveva mostrato negli anni scorsi, dispensa palloni con razionalità e mette a segno anche 5 punti, tanti per una palleggiatrice. Paola, 8: stravince lo scontro diretto cone gioca una partita di grande sostanza. Soprattutto mette a terra i palloni che ‘scottano’, proprio quello che deve fare un opposto. Chiude con 20 punti: suo l’ace che pone fine alla contesa., 7: non guardiamo solo le statistiche. È il linguaggio del corpo ad essere completamente cambiato rispetto alle prime due partite. I problemi al ginocchio sembrano in via di completa risoluzione. In ricezione è tornata ad essere una garanzia, così come in difesa.