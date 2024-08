Olimpiadi 2024 Gianmarco Tamberi in ospedale | cosa è successo e come sta?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 4 agosto 2024) Le recenti vittorie degli atleti italiani alledi Parigisonote accompagnate da una notizia allarmante che ha preoccupato i tifosi., soprannominato “Gimbo” e uno dei portabandiera della delegazione italiana insieme ad Arianna Errigo, èto ricoverato ina pochi giorni dal suo debutto olimpico. L’atleta di salto in alto ha condiviso la situazione tramite un post sui social media, esprimendo incredulità e sgomento. “Non me lo merito, non può essere vero”, ha scritto, descrivendo una serie di eventi inaspettati. Dopo aver pubblicato un messaggio di incoraggiamento sui social, ha iniziato a provare un forte dolore al fianco. Preoccupato, si è recato al pronto soccorso, dove gli sonoti eseguiti una TAC, un’ecografia e delle analisi del sangue.