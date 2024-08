Napoli Meret regala gol al Girona | non è la prima volta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 agosto 2024) Alexcommette un errore in impostazione contro il. Molti gli episodi simili del portiere delnelle ultime stagioni. Ildi Antonio Conte subisce lasconfitta in amichevole, perdendo 2-0 contro il. Protagonista in negativo Alex, il cui errore in impostazione ha portato al vantaggio degli spagnoli. L’errore dicontro ilAl 23? minuto,, nel tentativo di servire Anguissa al limite dell’area, hato palla a Van de Beek, che ha segnato il primo gol. Questo episodio ha interrotto la striscia di clean sheet delnelle amichevoli estive. I precedenti errori diNon è lachecommette errori simili. Nella stagione 2022/2023, contro l’Empoli, un suo errore contribuì alla rimonta da 0-2 a 3-2 degli avversari.