Musica e sport Ecco la palestra a cielo aperto

(Di domenica 4 agosto 2024) Con una lezione di yoga, domani mattina alle 6,30 a Riccione, sarà inaugurato il denso calendario di allenamenti di Play Deejay, che trasformerà piazzale Roma in una grande. Il villaggioivo per tutto agosto accompagnerà il contest Riccione On Stage in partenza mercoledì. Si annunciano così diciotto giornate all’insegna del fitness e del benessere, con decine di allenamenti gratuiti guidati da trainer professionisti con la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino e la collaborazione di Technogym. Un particolare: l’anno scorso Play Deejay ha registrato 13mila iscritti, tant’è che molti corsi hanno raggiunto in fretta il tutto esaurito. Non solo yoga, l’iniziativa permetterà di seguire lezioni di pilates e functional, corsa e group cycling, stretch dinamico, cardio tone e altre proposte per ogni gusto e livello di intensità.