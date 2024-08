MotoGp Silverstone 2024 | vince Bastianini Bagnaia è terzo Martin nuovo leader del mondiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto– Eneaha vinto Gran Premio di Gran Bretagna di. Dopo essersi aggiudicato la Sprint Race il pilota della Ducati ha trionfato sul circuito dicon il tempo di 39'51"879 sorpassando a due giri dal termine lo spagnolo Jorge(secondo a 1"931).Pecco, che ha chiuso a 5"866 cedendo così la vetta della classificaproprio al rivale iberico. Quarto posto per Marc Marquez (Ducati Gresini, +6"906), quinto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46, +7"736), sesto Aleix Espargaro (Aprilia), settimo posto per Alex Marquez (Ducati Gresini), ottavo Marco Bezzecchi (Ducati VR46), nono Pedro Acosta (Ktm) e decimo Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac). Il prossimo appuntamento è per il 18 agosto con il Gp d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Classifiche: piloti – costruttori L’ordine d’arrivo 1.