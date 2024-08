Morgan chiede scusa all’ex Angelica Schiatti dopo le accuse di stalking

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 4 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il turbolento rapporto traha preso una piega drammatica, sfociando in un’accusa die diffamazione. La cantautrice ha denunciato l’ex giudice di X Factor per una serie di comportamenti inquietanti: frasi offensive e sessiste, minacce di divulgazione di contenuti privati e pedinamenti.leper: la carriera in frantumi Il Tribunale di Lecco ha accolto le, rinviando a giudizio. Da quel momento, la carriera dell’artista è precipitata. La Warner Music ha interrotto la collaborazione, i concerti sono stati annullati e numerosi colleghi del mondo della musica, tra cui Tommaso Paradiso, Annalisa, Noemi e Angelina Mango, hanno preso le distanze. Di fronte all’ondata di critiche,ha deciso di rompere il silenzio, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera.