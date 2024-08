Manna rischia di farsi sfuggire Lukaku per il secondo anno consecutivo Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024)diper il) Lo scrive nel suo editoriale il direttore del Corriere dello Sport Ivanche analizza il mercato italiano contraddistinto dagli esuberi. Si passa così dalla gestione ipermuscolare e rischiosa di Cristiano Giuntoli, che ha messo fuori rosa nove giocatori ma non dite che lo sono perché non gradisce, a quella attendista e un filo spazientita di Giovanniche si è ritrovato tra le mani il contrattone con clausolona di Victor Osimhen e non riesce a liberarsene per fare spazio a: l’ex ds della Juve è peraltro altentativo con Romelu, il primo fallì unfa per la sorprendente invendibilità di Vlahovic, e adesso è forte il timore di ottenere lo stesso risultato per i costi del nigeriano.