LIVE Tiro a Segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | adesso la seconda serie di Mazzetti attesa per Spinella

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:40 Cinque minuti e partirà il secondo turno di13:38 Rivediamo nel dettaglio i punti di: 95 nellaa 8 secondi, e un doppio 97 in quella a 6 e 4. 289 il totale. Serve di più 13:35 Il più brillante dellastaffetta è stato fino a questo momento Alvarez, unico del lotto hai aver segnato 290. Ci sono poi quattro tiratori a quota 289 (tra cui) e altri 2 a quota 288 13:30 Questo l’ordine dellastaffetta, al via da tra quindici minuti A HORODYNETS Maksym UKR B Jorge ALVAREZ CUB C Keith Sanderson USA D Ruslan LUNEV E ABDELHADY MOHAMED EGY F Peeter OLESK EST G RiccardoITA 13:24deve cercare la giusta concentrazione. Entrare nei primi 6 è un’impresa non indifferente. Tuttavia l’azzurro deve pensare perlomeno di avvicinarsi quanto più possibile.