LIVE – MotoGP GP Gran Bretagna 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) E’ tutto pronto per ilPremio di, decimo appuntamento del mondiale di. Sullo storico circuito di Silverstone, va in scena il primo round del motomondiale dopo la sosta estiva. Il poleman per laodierna è Pol Espargaro, che durante le qualifiche del sabato mattina ha messo la sua Aprilia davanti a tutti. Al suo fianco scatteranno Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. I due italiani ieri hanno vissuto unasprint dai sapori opposti: giornata amara per il campione del mondo in carica, caduto dopo le prime tornate di corsa. Ottimainvece per Enea Bastianini, che ha tagliato il traguardo davanti a tutti, seguito da Jorge Martin e Pol Espargaro. E’ però ladi oggi a mettere in palio il bottino di punti più ricco del fine settimana, con la classifica piloti che potrebbe vedere una nuovade rivoluzione.