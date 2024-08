LIVE MotoGP GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | Binder al vertice nel warm-up alle 14 | 00 la gara a Silverstone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54 Cala il sipario sull’unico turno cronometrato della giornata prima dellache scatterà14.00. Grazie a amici di OA Sport per averci seguito, appuntamento poco dopo pranzo per la disputa del GPin quel di. 10.52 Bandiera a scacchi sul-up del GPcon Brad(KTM) che nel finale ha superato Di Giannatonio per 54 millesimi. Seguono Miller, Bastianini, Martin, Bagnaia, Bezzecchi, Acosta, Morbidelli e Marquez. 10.50 Fabio Di Giannantonio al comando! VR46 Ducati in vetta in 1.59.203, ultimi passaggi per tutti. 10.48 Martin detta il passo nel-up in 1.59.368. Oira e Morbidelli seguono nell’ordine davanti a Jack Miller ed ad Enea Bastianini. 10.47 Piero Taramasso, Michelin: “La gomma media al posteriore appare una soluzione ovvia per tutti.