La sicurezza scorre sulla pista ciclopedonale L’investimento è di 150mila euro

(Di domenica 4 agosto 2024) Pronta lain via Bottoni. Un percorso protetto fra viale Idris Ricci e via Goito per garantire la. È già fruibile il nuovo percorsoprotetto tra viale Idris Ricci e via Goito, che ora mette inla viabilitàsu via Bottoni, strada comunale a sostenuta percorrenza. Questo tratto, lungo circa 260 metri, collega i sistemi di piste ciclabili esistenti, in particolare il sistema delle ciclabili del parco del Naviglio con il resto del centro urbano di Copparo. Nell’intervento sono stati investiti, di cui 100mila finanziati dalla Legge Regionale numero 5 del 2018, che sostiene il ‘Programma straordinario per i territori colpiti dalla pandemia e aree montane e interne’, e 50mila di fondi comunali.