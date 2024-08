La pugile intersex di Taiwan la batte e la Kamenova la umilia Il gesto con le mani che scuote Parigi | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) A2024 non c'è solo Imane Khelif sulla bocca di tutti. Un'altrasi contende lo scettro con l'algerina come personaggio più discusso di queste Olimpiadi. Lin Yu Ting è una delle atlete che hanno fallito i test di genere ai Mondiali dello scorso anno. Ma ha potuto partecipare a questi Giochi e, grazie al successo contro SvetlanaStaneva, si è assicurata una medaglia olimpica. La testa di serie Lin di, che il Comitato olimpico internazionale chiama Taipei cinese, ha sconfitto la bulgara 5-0 con una decisione unanime ai punti. Alla fine del combattimento l'atleta bulgara protesta a suo modo sul ring facendo il segno della X al pubblico, come a dire che ha i cromosomi giusti. Proprio come Imane Khelife, anche la Lin è stata squalificata ai campionati femminili del 2023 per non aver soddisfatto i requisiti di idoneità di genere.