Inter è fatta per Valentin Carboni al Marsiglia | il giocatore atteso domani in Francia

(Di domenica 4 agosto 2024) Insieme a Lautaro Martinez,è uno dei due giocatori dell'che ancora non sono rientrati dalle vacanze estive. Il giovane argentino, classe 2005, vincitore della Coppa America assieme al connazionale, non farà però rientro a Milano per continuare l'avventura in nerazzurro. Secondo quanto riportato dai media francesi, infatti,già, dove comincerà la sua avventura in prestito all'Olympique. Uno step ulteriore nella crescita del ragazzo, lo scorso anno a Monza con buonissimi riscontri. Giocherà coi francesi in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 35 e contro riscatto all'fissato a 40.