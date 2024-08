Il vigile del fuoco va in pensione Sirene e commozione per Baccilieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) È stato un momento festoso di saluto, ma inevitabilmente intriso dicon le inevitabili lacrime al momento degli abbracci e delle strette di mano. A 60 anni di età, dopo quasi 34 anni di lavoro in divisa al servizio dei cittadini, è andato inGemmino, capo reparto dei vigili del, da molti anni in servizio a disposizione del comando reggiano, impegnato soprattutto al distaccamento di Guastalla. A lui è stato rivolto un saluto affettuoso dai componenti della sua squadra, ma anche dalla squadra del turno successivo. Tutti insieme lo hanno atteso nel cortile esterno. Al suo arrivo sono state attivate ledi emergenza del camion rosso del 115 e degli altri mezzi in uso ai vigili del. Gemmino è apparso commosso, non riuscendo a trattenere l’emozione e qualche lacrima.