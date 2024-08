Il sindaco di Barlassina farmacista-eroe Paolo Vintani | Così ho steso il bandito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024)(Monza e Brianza), 4 agosto 2024 – “Appena gli è caduto il coltello a terra l’ho allontanato con un calcio e gli sono saltato addosso. Gli ho dato due pugni, lui ha risposto colpendomi alla nuca. Poi è riuscito a riprendere il coltello e fortunatamente mi ha preso di striscio al braccio. Poi è scappato a mani vuote”.è ildi. La sua collega, arrivata in farmacia pochi istanti dopo l’aggressione, gli ha disinfettato la ferita superficiale al braccio destro. Lui tira un sospiro: "Ho ringraziato Dio di avere praticato arti marziali per anni. E poi ormai sono un esperto in rapine, ne ho subìte 21 in tutta la mia carriera”. L’ultima ieri, nella sua farmacia Alla Madonna in viale Trento. "Sono arrivato alle 15 per l’apertura, fuori c’era già una cliente – racconta il neo–.