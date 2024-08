Il Sequel di Edge of Tomorrow sarà migliore del primo

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 4 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Doug Liman, noto per il suo approccio creativo e determinato, ha dichiarato che sta esplorando attivamente come realizzare undi “of”. Il film del 2014, che vede Tom Cruise nei panni del maggiore William Cage e Emily Blunt nel ruolo del sergente Rita Vrataski, ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e il loop temporale durante una battaglia contro invasori alieni. Il regista esplora nuove idee per migliorare il film del 2014ofcon unIntervistato da The Hollywood Reporter, Liman ha rivelato di essere estremamente orgoglioso del film originale, tanto da voler realizzare un seguito solo se riesce a renderlo “” del. Ha confessato di aver recentemente rivisto il film con Tom Cruise e che intende farlo anche con Emily Blunt per trarre nuove ispirazioni.