Il lutto La Chigiana piange il grande violoncellista Meneses

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) "Con il cuore colmo di dolore l’Accademia Musicaleannuncia la scomparsa di Antonio, amico, artista, maestro del violoncello fra i più autorevoli degli ultimi quattro decenni". È ungravissimo, quello che ha colpito lae tutto il mondo della musica, per la scomparsa delvioloncelista dopo quella che viene definita una "fulminante malattia". Da oltre venti anni, dal 2002, era docente all’Accademia, dove era già stato anche nel 1997. E ora lalo ricorda "con profondo affetto e cordoglio. Docente di altissimo valore, ha forgiato negli anni i migliori talenti delle nuove generazioni del violoncello in ambito internazionale". Di lui si ricordano, oltre all’immensa attività didattica, la partecipazione da solista al secondo ’Concerto per l’Italia’ in piazza del Campo nel 2022, in una serata indimenticabile diretta da Zubin Metha.