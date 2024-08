I migliori panini di Napoli | dal cuzzetiello al Diego Armando Maradona

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 4 agosto 2024) Un panino al volo? Sì, ma di gran gusto. Aanche un semplice spuntino prima di rientrare in ufficio può diventare un momento memorabile. C'è il classico pane cafone privato della mollica e riempito con tutti i sughi della tradizione, poi gli hamburger più moderni, le rosette, ogni specialità è farcita con ingredienti buoni e saporiti. Ecco gli indirizzi da appuntare per una pausa pranzo veloce e golosissima. IdiO’Il, panino napoletano fatto con la parte finale del pane cafone, è diventato un trend in città e in tutta Italia proprio grazie a questa insegna. A dare corpo al filone, infatti, è stato nel 2016 Dario Troise, che ha incentrato il suo locale sulla tipica marenna (merenda) campana, farcendo il pane con ripieni di ogni genere che omaggiano la grande tradizione partenopea.