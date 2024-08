Gp Parco Alpi Apuane Ottimi risultati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Bravi i biancoverdi del Gpin pista e su strada. Ad Aosta, al meeting su pista di Saint Cristophe, tripletta biancoverde, con vittoria di Omar Bouamer (foto), secondo posto per Loic Proment, terzo posto per Jean Pierre Vallet e buona prova di Daniele Younes Tarchia. A Perugia, alla Ciliegissima su strada, vittoria assoluta di Nicolò Bandini. A Casola di Lunigiana, nel Trofeo San Pellegrino, terzo posto assoluto di Nicola Vanni, vittoria di categoria di Lorenzo Checcacci, Michelangelo Fanani, Fabrizio Santi, Luciano Bianchi e Flavia Cristianini; secondo posto di categoria per Nicola Cappelli e Gino Cappelli; terzo posto di Roberto Tognari. Infine bravi anche Paolo Cogilli, Maurizio Folegnani, Paola Stefani e Giovanni Marra.