Galaxy Zoo | la citizen science al servizio della Missione Euclid per svelare i segreti delle galassie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 agosto 2024) Laè una pratica che coinvolge il pubblico nella ricerca scientifica, dimostrando che l’unione fa la forza non solo nello sport ma anche nella scienza. Un esempio notevole è il progettoZoo, recentemente rilanciato per supportare ladell’Agenzia Spaziale Europea (ESA)., lanciato il primo luglio 2023, sta studiando il “lato oscuro” dell’Universo e prevede di inviare sulla Terra circa 100 Gigabyte di dati al giorno per i prossimi sei anni.Zoo consente a chiunque di aiutare i ricercatori a classificare le forme di centinaia di migliaia diosservate dal nuovo telescopio spaziale. Queste classificazioni sono cruciali per comprendere l’evoluzionenel tempo, determinare cosa ha causato i cambiamenti nelle loro forme e capire le interazioni con l’ambiente e le fusioni con altre