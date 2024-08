Fabbri torna sulla terra leggenda Crouser Leo si perde sotto la pioggia | niente podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Leonardovincerà l’Olimpiade. Fra quattro anni a Los Angeles. Lo penso e lo scrivo seriamente: perché è un campione vero, perché è un bravissimo giovane e perché farà tesoro della tremenda lezione incassata qui a Parigi. Un fallimento? Eh, insomma. Un anonimo quinto posto, praticamenteper un pesista che ha il diritto di sognare il massimo. Una gara di fatto non disputata. Un viaggio nell’incubo per il gigante fiorentino. Sarà dura. Ma Super Leo si riprenderà. L’alibi. Conoscete quel detto? Quando le cose vanno male, potrebbero sempre andar peggio: potrebbe piovere. E infatti.si era inguaiato con un nullo iniziale, un lancio da oltre ventidue metri purtroppo non valido. Lì temo siano rispuntati i fantasmi che già nel giorno della qualificazione avevano tormentato il toscano. Cercava sicurezza, ha trovato, di nuovo, l’inquietudine.