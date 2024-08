Deadpool & Wolverine | Chris Hemsworth reagisce alla scena di Thor che piange

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 4 agosto 2024)ha commentato la sua breve apparizione in, alimentando le speculazioni dei fan sul futuro die su quello di. Il pubblico sperava in un vero e proprio cameo degli Avengers con l'apparizione a sorpresa diEvans in(poi Evans è tornato nei panni di Johnny Storm invece che di Steve Rogers). Il film ha rivelato fin dall'inizio che Wade Wilson voleva diventare un Avenger ma non era ritenuto degno di entrare nella squadra. Il suo sogno si è quasi realizzato quando Mr. Paradox (interpretato da Matthew Macfadyen) gli ha mostrato uno scorcio di realtà alternative, tra cui un futuro che mostrain lacrime mentreè in fin di vita.: Love and Thunder,