Coppa Italia 2024-2025 al via le gare dei trentaduesimi in programma dal 9 al 12 agosto | dove e quando vederle

(Di domenica 4 agosto 2024) Mese diricco di appuntamenti tra idie l’inizio del nuovo campionato di Serie A. Vediamo insiemevedere le partite e quali saranno le squadre impegnate sin da subito. Laè su Mediaset:vedere ledeiA maggio la Juventus aveva avuto la meglio sull’Atalanta conquistando la2023-. Ora, a distanza di pochi mesi, già si pensa alla nuova stagione che vede impegnate tutte le squadre di Serie A, di B e 4 di Serie C. Tutta la competizione andrà in onda in chiaro e in esclusiva sui canali Mediaset. Il 4si è definito il tabellone principale con il turno preliminare che ha stabilito chi saranno i club che partecipano aidi. Si parte il 9con quattro match e tre squadre di Serie A in campo: Monza, Genoa e Udinese.