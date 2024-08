Ciclismo Kristen Faulkner sorprende tutte ed è la nuova campionessa olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) A sorpresa,è ladella prova femminile disu strada a Parigi. La trentunenne nata in Alaska, professionista solo dal 2020 e che ha iniziato ad andare in bicicletta soltanto al College, ottiene la vittoria di una vita arrivando da sola sotto la Torre Eiffel, beffando così Marianne Vos e Lotte Kopecky, rispettivamente seconda e terza, dopo degli ultimi dieci chilometri davvero da leggenda, in cui ne aveva semplicemente più di chiunque altra. Nona Elisa Longo Borghini, che ha perso le ruote delle migliori attorno ai 15 chilometri dal traguardo. Il primo attacco è della rappresentante del Burkina Faso Awa Bamogo, che si fa vedere dalle telecamere.