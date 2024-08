Barca di migranti soccorsa vicino Siracusa 2 morti e 1 disperso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - La guardia costiera ha soccorso nella tarda serata di ieri 34di nazionalità siriana, egiziana e bengalese su un'imzione a circa 17 miglia a sud-est di. Uno di loro aveva lanciato una richiesta di soccorso. Sul posto è stato inviato anche un aereo 'Mantà della guardia costiera. All'arrivo della motovedetta partita da, isono finiti in acqua, per ragioni in corso di accertamento: 34 di loro sono stati subito recuperati e trasferiti sulla motovedetta, per poi essere condotti nel porto di. Uno è morto all'arrivo in banchina, mentre un altro è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. Sono in corso le ricerche in mare di unche risultava a bordo dell'imzione, poi affondata. Sono impegnati mezzi navali e aerei coordinati dalla guardia costiera di Catania.