Azienda speciale ‘Cavriago-Servizi’ è polemica | Nessun ruolo di garanzia nel Cda alle opposizioni

(Di domenica 4 agosto 2024)die controllo per le minoranze nel cda dell’CavriagoServizi, delusa e preoccupata la listaLab-Impegno Comune’: "In campagna elettorale avevate promesso di includere anche l’opposizione" CavriagoServizi si occupa della gestione tecnico-manutentiva ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà o in uso del Comune, compresa la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche; gestisce la Farmacia comunale e la cucina centralizzata della Casa protetta al servizio dei suoi ospiti e degli utenti delle scuole comunali dell’infanzia e del nido. La sindaca Francesca Bedogni ha nominato presidente l’ex assessore Mirko Tutino (nel 2008 fu primo presidente della neonata), e come consiglieri l’insegnante Francesca Tamelli e Diego Briselli, componente del Consiglio dell’istituto comprensivo Dossetti.