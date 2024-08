Auto prende fuoco sull’Autostrada A1 le fiamme si propagano nel campo vicino | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) San Zenone al Lambro (Milano), 4 agosto 2024 –in movimento si incendia,propagato ale due corsie dell’strada chiuse.in, lungo il tratto Lodigiano e sud Milanese dell’strada del sole Milano-Napoli, nel tardo pomeriggio del 4 agosto 2024. Per cause da accertare, all’altezza del Comune di San Zenone al Lambro, Milano, ha presouna vettura in viaggio verso nord. Il conducente, per fortuna, si è accorto che qualcosa non andava e dopo aver lasciato l’nella corsia d’emergenza, è fuggito in tempo e così i passeggeri che trasportava. Non ci sono infatti stati feriti. Ilha però presto lambito l’intero veicolo, finito purtroppo carbonizzato. Il rogo ha anche prodotto una fitta nuvola di fumo nero visibile a chilometri di distanza.