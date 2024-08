Atletica Luca Sito torna sotto la barriera dei 45 secondi ed è in semifinale alle Olimpiadi nei 400 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Un ottimosi conferma in forma smagliante e supera il primo turno dei 400ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, qualificandosi direttamente per le semifinali senza dover passare dai ripescaggi. Il primatista italiano sul giro di pista èto per la seconda volta in carrierail muro dei 45, dopo gli impegni dei giorni scorsi con la staffetta 4×400 mista. Il giovane talento milanese, autore di un convincente rettilineo conclusivo tutto in spinta, ha tagliato il traguardo al terzo posto nella sua batteria con 44.99 (a 24 centesimi dal suo record nazionale realizzato agli Europei di Roma) bruciando il tedesco Jean Paul Bredau (45.07) e conquistando così l’ultimo pass diretto a disposizione per la(promossi i primi 3 di ogni heat).