Assunto un ausiliario del traffico | Per tre mesi ottimizzerà i flussi dei turisti verso la Balena Bianca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Attraun comunicato pubblicato nella pagina social del Comune, l’amministrazione castiglionese ha reso noto che, per trea partire dal primo agosto scorso, è statoundeldestinato a svolgere il suo servizio nella frazione termale di Bagni San Filippo. Oltre a migliorare la gestione dele la sosta dei veicoli con una particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni, a questa figura è stato affidato anche il compito di "ottimizzare icila, per garantire un’esperienza più sicura e piacevole, garantendo un accesso controllato ed ordinato", si legge nel comunicato. All’visitatori epotranno rivolgersi per avere informazioni, migliorando così l’accoglienza.