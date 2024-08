Amichevoli 2024 il Parma stende 4-1 l’Atalanta | tabellino e marcatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilrifila un sonoro 4-1 alnell’amichevole pre-stagionale disputata allo stadio Ennio Tardini. Grande prestazione della squadra di Pecchia, che da neopromossa ha tutto il potenziale per stupire al ritorno nella massima serie dopo tre anni d’assenza. In particolare il reparto d’attacco dei Ducali si è dimostrato in grande spolvero, con Dennis Man che ha realizzato una doppietta e Ange-Yoan Bonny anch’egli a segno nel primo tempo. Nel mezzo la rete della Dea con Lookman, che aveva accorciato temporaneamente le distanze. Nella ripresa segna il secondo gol Man e chiude la partita il subentrato Partipilo con un brillante pallonetto in contropiede. Al di là del risultato però, le notizie più brutte in casa Atalanta riguardano Scamacca, il quale ha lasciato il campo dopo un infortunio al ginocchio sinistro.