Valle Lomellina escono per cena e gli rubano le chiavi di casa dall' auto Ma il furto in appartamento fallisce

(Di sabato 3 agosto 2024)(Pavia), 3 agosto 2024 - Ilè riuscito solo a metà: i ladri hanno infatti rubato ledi'abitacolo dell'mentre i proprietarivano in pizzeria, ma la successiva incursione nell'abitazione è stata sventata da un parente che abita al piano superiore. È successo nella serata di ieri, venerdì 2 agosto, a, quando i carabinieri sono stati chiamati in via Stazione. I ladri erano già entrati nellausando proprio il mazzo dirubatodei proprietari, ma non hanno fatto in tempo a portare via nient'altro perché sono stati messi in fuga dal parente delle vittime. Non è purtroppo la prima volta che accade che dei malviventi compiano unsu un'parcheggiata, in questo caso fuori da una pizzeria, con l'obiettivo di impadronirsi delledida usare per il successivo colpo nell'abitazione.