Usa Walter Grassi primo italiano a ricevere il Max Jakob per le scienze termiche

(Di sabato 3 agosto 2024)(in foto), già ordinario di Fisica tecnica presso il dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) dell’Università di Pisa, ha ricevuto il Premio MaxMemorial Award, uno dei più alti riconoscimenti mondiali per le, conferito congiuntamente dall’American Society of Mechanical Engineers (ASME) e dall’American Institute of Chemical Engineers (AIChE). Nell’albo d’oro del premio figurano studiosi che, dal 1960, hanno contribuito ai principali avanzamenti nella disciplina dello scambio termico, e ora, per la prima volta, vi compare anche unha condotto ricerche pionieristiche, sia teoriche sia sperimentali, sugli effetti termofluidodinamici dei campi di forza di volume elettrico e gravitazionale.