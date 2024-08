Una nuova sede in viale Roma per la storica boutique

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Uno dei negozi storici di Cesenatico si è trasferito. E’ Maman Delj, unacon tante griffe di capi di abbigliamento per piccoli e piccolissimi. Per tanti anni le vetrine di via Fiorentini, nel centro storico della città, sono stati i punti di riferimento di parecchie famiglie di Cesenatico e dei paesi limitrofi, per fare regali e acquistare prodotti di qualità per figli e nipoti. Da questa estate la proprietaria Adelaide Fabbro detta Delj, ha trasferita l’attività in, nel complesso all’angolo conDei Mille.