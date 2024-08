Tiro con l’arco il tabellone di Mauro Nespoli alle Olimpiadi dagli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Domani, all’Esplanade des Invalides, si terrà l’ultima giornata delconai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia punta tutto sunella gara individuale maschile, con ilallineato aglididopo i primi turni eliminatori andati in scena nei giorni scorsi. Si preannuncia un cammino estremamente complicato verso la zona podio, ma l’argento di Tokyo ha le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante e ambire alla seconda mea a cinque cerchi consecutiva.