Tennis l’Italia ha sopperito all’assenza di Jannik Sinner con due medaglie | Musetti ed Errani Paolini tengono alto il Tricolore

(Di sabato 3 agosto 2024) No,delnon è-centrica. Il risultato di queste Olimpiadi di Parigi 2024 è stato questo. Per la prima volta, il movimento della racchetta andrà via con due, cosa senza precedenti. Lorenzoha ottenuto quest’oggi il bronzo, piegando la resistenza di Felix Auger-Aliassime, mentre Sarae Jasminesi giocheranno le proprie chance per conquistare il metallo più pregiato nella Finale del doppio femminile contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Si temeva che con l’assenza dell’eccellenza rappresentata dall’atesino, i riflessi sarebbero stati negativi, ma così non è stato.