Strade allagate e blackout Rimini colpita da un forte temporale Un morto a Salerno

(Di sabato 3 agosto 2024) Un violentosi è abbattuto sue provincia intorno alle 13, creando numerosi disagi per i residenti. Le forti precipitazioni hanno rapidamente messo in difficoltà il sistema fognario della città, causando allagamenti nelle vie di comunicazione e problemi al traffico.Leggi anche: Fulmine colpisce spiaggia di Alba Adriatica: tre bagnanti feriti Allagamenti e interventi di emergenza Il maltempo ha provocato una serie di segnalazioni ai Vigili del Fuoco per scantinati allagati. Il sindaco di, Jamil Sadegholvaad, ha annunciato sulla sua pagina Facebook l’attivazione del Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza. “Sottopassi e, alberi caduti, black out elettrici in varie parti della città. Si sta lavorando per superare quanto prima le criticità in corso,” ha dichiarato il sindaco.