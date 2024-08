Stadio del Milan a San Donato La Confederazione agricoltori | | È un non-senso Ripensateci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) "Lodela San? Un’opera dannosa, tanto più in un contesto come la Lombardia, regione tra quelle col più alto consumo di suolo in Italia. Mi auguro che l’iter si fermi". Dopo i comitati locali, che si sono organizzati con sit-in e raccolte di firme, a prendere posizione contro la realizzazione di un’arena da 70mila posti nell’area San Francesco è la Cia (italiana degli), organizzazione con circa 900mila iscritti in Italia, 10mila dei quali in Lombardia. "Costruire un impianto di quelle dimensioni, a fronte di una struttura già esistente come lodi San Siro, è un non-. Oltretutto, siamo a soli 800 metri dall’abbazia di Chiaravalle, un’oasi di bellezza che andrebbe preservata in tutta la sua unicità – osserva Paola Santeramo (nella foto), direttrice lombarda della Cia –.