Pddimissioni Ragioniere generale primo passo spoils system

(Di sabato 3 agosto 2024) "La notizia delle dimissioni dadello Stato apre scenari che ci preoccupano. Non vorremmo che fosse ilper una opera dida parte del governo Meloni. La Ragioneria non è una struttura di staff alle dipendenze del governo ma un pilastro insostituibile del nostro apparato pubblico". Lo affermano in una nota i senatori del Pd sottolineando che da tempo,del resto, anche Anac e Agenzia delle Entrate sono nel mirino del governo e del ministro Giorgetti. Le colpe? Non aver paura di dire la verità sui conti e sulle scelte di un governo incapace di far quadrare i conti e di varare provvedimenti utili all'economia e alla tenuta sociale del Paese".