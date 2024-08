LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-2 Olimpiadi tennis in DIRETTA | break di margine per l’azzurro nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Gran dritto diagonale! Ancora tenuto il servizio prima dei vantaggi da! 40-30 PRIMA VINCENTE! 30-30 Investitodalla risposta di rovescio del canadese. 30-15 Gran punto, lungo il dritto di. 15-15 Stavolta esagera con il tocco il mago di Carrara. 15-0 Smorzata fintata alla perfezione da! 3-2 Altro dritto vincente, tiene a zero il servizio il canadese. 40-0 Non risponde di dritto. 30-0 Servizio e comoda chiusura. 15-0 Servizio e dritto. 3-1 A QUINDICI, E COME! 40-15 IL PUNTO DELL’ANNOOOOOOOOOO. PAZZESCOOOOOO SCAMBIO VINTO DA. TRE MAGIE TUTTE INSIEME! L’ULTIMA IL LOB SOTTO LE GAMBE!!!! NON E VERO AMICIIII!!!!! CHE PUNTO ABBIAMO APPENA TESTIMONIATO!!!! 30-15 Stecca di dritto