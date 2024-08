LIVE Italia-Romania 6-2 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | rigore perfetto di Condemi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il primo quarto,6-2. 0.15 Goooooooooooooooooool, Presciutti segna un diagonale6-2. 1.27 Palo di. 2.23 Gooooooooooooooooooooooooool, Lorenzo Bruni scaglia un gran tiro in rete,5-2. 2.40 Gol di Georgescu che approfitta di una disattenzione azzurra,4-2. 2.58 Gooooooooooooooooool, Di Somma scaglia il pallone in porta dalla lunga distanza,4-1. 4.01 Goooooooooooooooool, Gianazza diagonale3-1. 4.42 Goooooooooooooool, Di Fulvio scarica in porta da posizione defilata,2-1. 5.16 Gol di Lutescu, tiro su azione,1-1. 6.29 Goooooooooooooool,sblocca la partita su1-0. 6.51 Primi due possessi falliti. 7.55? Inizia il primo quarto, palla alla. 21.