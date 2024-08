Liguria abusi sessuali in cambio di vestiti e ricariche | in manette padre Andrea Melis

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Per più di tre anni ha abusato sessaulmente del chierichetto che lo aiutava a servire la messa, indiPostepay, capi di abbigliamento griffati, cene gourmet e console per videogiochi. Inoltre, secondo gli inquirenti, ha inoltre tentato di baciare due giovani, dopo averli omaggiati d’una sigaretta elettronica. Per questo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro, su mandato del giudice, hanno arrestato, un sacerdote genovese molto attivo nel mondo dell’educazione giovanile e della scuola. L’uomo, 60 anni, è originario di Cagliari ma da anni vive indov’è molto conosciuto. Leggi anche: Ambulanza sotto l’aereo, Fedez ricoverato d’urgenza: “Correte!”ricopriva diverse e importanti cariche.